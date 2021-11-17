Виктор ЛЕОНЕНКО: «Петраков показал, что он — хороший тренер»

Специалист рассказал о победе Украины над Боснией и Герцеговиной

  • 17.11.2021 19:59
  • 1276 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Петраков показал, что он — хороший тренер»
© УАФ

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Общее впечатление - молодцы, что вышли в плей-офф. Нужно сказать спасибо французам. Также надо отметить Петракова, хотя бы за то, что угадал с Цыганковым, поставив его в стартовый состав. Петраков показал, что он — хороший тренер, и даже не потому, что решил вопросы и вышел в плей-офф. В составе на эту игру он поменял три или четыре человека, которые играли с болгарами.

Общее впечатление радостное, потому что мы вышли из группы. Правда, сейчас все опять будут молиться и пойдут в храм, ведь кто попадется в плей-офф — непонятно», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.11.2021 20:22 (изменен)
    0
    Виктор Леоненко:Петраков показал что он хороший тренер,и даже мне налил сто грамм.😆
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности