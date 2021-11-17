Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если бы не Бущан...»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выделил вратаря украинской национальной команды Георгия Бущана в поединке отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).

«Не забывайте, что у нас на 45-й минуте спас Бущан. Он и стал для меня лучшим в матче. Если бы не он…

Петраков доказал, что у него тренерский штаб очень хороший», — сказал Леоненко.