Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если бы не Бущан...»

Специалист выделил игру вратаря сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:0)

  • 17.11.2021 16:55
  • 1273 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если бы не Бущан...»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выделил вратаря украинской национальной команды Георгия Бущана в поединке отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).

«Не забывайте, что у нас на 45-й минуте спас Бущан. Он и стал для меня лучшим в матче. Если бы не он…

Петраков доказал, что у него тренерский штаб очень хороший», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:28
    -2
    Как-то мне непонятна эйфория по поводу обычного сейва посредственного вратаря Ну не надо делать из таких обыденных вещей нечто неординарное Ну токаря -ж на работе никто не боготворит и не делает из него икону скажем за нарезанную резьбу на шаре. Это его обычная работа. Такая-же как и у вратаря сборной. Иначе его место в воротах пивзавода
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