Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если бы не Бущан...»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выделил вратаря украинской национальной команды Георгия Бущана в поединке отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).
«Не забывайте, что у нас на 45-й минуте спас Бущан. Он и стал для меня лучшим в матче. Если бы не он…
Петраков доказал, что у него тренерский штаб очень хороший», — сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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