Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Победа всегда придает уверенности»

Футболист сборной Украины подвел итоги поединка с Боснией и Герцеговиной (2:0)

  • 17.11.2021 15:15
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Победа всегда придает уверенности»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира», — написал Андрей после матча.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и был заменен на Караваева на 82-й минуте встречи.

Источник — Instagram

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