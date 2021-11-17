Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Победа всегда придает уверенности»

32-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира», — написал Андрей после матча.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и был заменен на Караваева на 82-й минуте встречи.