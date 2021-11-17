ГЕЦКО: «Украинцы еще в первом тайме могли решить судьбу матча с Боснией»

Специалист – о важнейшей победе команды Александра Петракова

  • 17.11.2021 13:57
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ГЕЦКО: «Украинцы еще в первом тайме могли решить судьбу матча с Боснией»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу команды Александра Петракова над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Наша сборная еще в первом тайме могла решить судьбу поединка в свою пользу, но каким-то не забивным стал Роман Яремчук, действовавший на острие атаки. А перед самым перерывом уже балканцы обязаны были открывать счет. Все же, во втором тайме гости таки склонили чаши весов в свою пользу.

Наши футболисты в предыдущих матчах сами загнали себя в сложное положение, но, к счастью, сумели найти выход. Конечно, рад, что шансы на поездку в Катар еще сохраняются, однако Александру Петракову предстоит серьезная работа над ошибками. Особенно беспокоят неумелые завершающие удары.

Сейчас еще сложно спрогнозировать, с кем нашим ребятам придется сразиться в стыковых поединках, однако не исключен вариант, что очередным оппонентом будет кто-то из топов: Португалия или Италия, а там, в лучшем случае, обойдется 3-4 голевыми моментами. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на исправлении прицела».

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы – 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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