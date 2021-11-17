Гарбинье Мугуруса – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду в Гвадалахаре состоятся финал Итогового турнира WTA.



За титул сразятся эстонка Анетт Контавейт и испанка Гарбинье Мугуруса. Время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь со среды на четверг).



Ранее теннисистки сыграли 4 матчей, счет равный.



Для Контавейт это первое участие на турнире, для Мугурусы – пятое.

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