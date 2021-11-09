Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

В среду, 10 ноября, в мексиканской Гвадалахаре стартует Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.



Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся во вторник, 16 ноября, а финал – в среду, 17 ноября.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Среда, 10 ноября

22:00 - Барбора Крейчикова – Анетт Контавейт

03:30 - Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Чицен-Ица

Теннисистка Соболенко Саккари Свёнтек Бадоса Матчи Сеты / Геймы Соболенко(1) - Саккари (4) - Свёнтек (5) - Бадоса (7) -

Группа Теотиуака