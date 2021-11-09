Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

В среду, 10 ноября, в мексиканской Гвадалахаре стартует Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся во вторник, 16 ноября, а финал – в среду, 17 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.
РАСПИСАНИЕ
Среда, 10 ноября
22:00 - Барбора Крейчикова – Анетт Контавейт
03:30 - Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа Чицен-Ица
|Теннисистка
|Соболенко
|Саккари
|Свёнтек
|Бадоса
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Соболенко(1)
|-
|Саккари (4)
|-
|Свёнтек (5)
|-
|Бадоса (7)
|-
Группа Теотиуака
|Теннисистка
|Крейчикова
|Плишкова
|Мугуруса
|Контавейт
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Крейчикова (2)
|-
|Плишкова (3)
|-
|Мугуруса (6)
|-
|Контавейт (8)
|-
Источник — Sport.ua
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