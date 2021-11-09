Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Финала WTA

  • 09.11.2021 21:28
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Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
© AKRON WTA Guadalajara

В среду, 10 ноября, в мексиканской Гвадалахаре стартует Итоговый турнир WTA. 
 
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
 
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся во вторник, 16 ноября, а финал – в среду, 17 ноября.
 
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Среда, 10 ноября

22:00 - Барбора Крейчикова – Анетт Контавейт 
03:30 - Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Чицен-Ица

Теннисистка Соболенко Саккари Свёнтек Бадоса Матчи

Сеты /

Геймы
 Соболенко(1) -          
  Саккари (4)   -        
 Свёнтек (5)     -      
 Бадоса (7)       -    

Группа Теотиуака

Теннисистка Крейчикова Плишкова Мугуруса Контавейт Матчи

Сеты /

Геймы
 Крейчикова (2) -          
 Плишкова (3)   -        
  Мугуруса (6)     -      
 Контавейт (8)       -    

Источник — Sport.ua

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