Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября. Накануне в Гвадалахаре состоялась жеребьевка турнира.
Группа Чицен-Ица
1. Арина Соболенко
4. Мария Саккари
5. Ига Свиатек
7. Паола Бадоса
Группа Теотиуакан
2. Барбора Крейчикова
3. Каролина Плишкова
6. Гарбинье Мугуруса
8. Аннет Контавейт
Напомним, что украинка Элина Свитолина имела шанс попасть на Итоговый турнир WTA в качестве запасной, но не поедет в Гвадалахару из-за травмы.
Источник — WTA Insider
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