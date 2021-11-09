Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Стали известны участницы групп соревнований в Гвадалахаре

  • 09.11.2021 05:54
  • 531 просмотр
  • 0 комментариев
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября. Накануне в Гвадалахаре состоялась жеребьевка турнира.

Группа Чицен-Ица
1. Арина Соболенко
4. Мария Саккари
5. Ига Свиатек
7. Паола Бадоса

Группа Теотиуакан
2. Барбора Крейчикова
3. Каролина Плишкова
6. Гарбинье Мугуруса
8. Аннет Контавейт

Напомним, что украинка Элина Свитолина имела шанс попасть на Итоговый турнир WTA в качестве запасной, но не поедет в Гвадалахару из-за травмы. 

Источник — WTA Insider

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности