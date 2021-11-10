Итоговый турнир WTA. Призовые по раундам

В 2021-м году призовой фонд был урезан почти в три раза по сравнению с доковидным сезоном

  • 10.11.2021 11:26
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Итоговый турнир WTA. Призовые по раундам
© WTA

С 10 по 17 ноября в Гвадалахаре состоится турнир под названием 2021 WTA Finals, в котором сыграют восемь лучших теннисисток сезона. Будет также две запасные участницы.
 
В 2021 году призовой фонд турнира составит $5 миллионов, что почти в три раза меньше, чем в позапрошлом ($14 млн).
 
Теннисистки разбиты на две группы по 4 спортсменки (раунд-робин), где сыграют по одной игре с каждой из соперниц. Две лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.

Призовые

Запасные $40,000 (+$20 тыс. за сыгранный матч)
Призовые основным участницам за попадание на турнир $110,000 (-$20 тыс. за несыгранный матч)
Победа в матче раунда-робин $110,000
Выход в полуфинал RR*+$30,000
Выход в финал RR+$420,000
Победа в финале RR+$1,240,000
Максимальные призовые для победительницы $1,680,000

RR* – призовые, заработанные на групповой стадии

Источник — Sport.ua

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