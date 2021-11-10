Итоговый турнир WTA. Призовые по раундам

С 10 по 17 ноября в Гвадалахаре состоится турнир под названием 2021 WTA Finals, в котором сыграют восемь лучших теннисисток сезона. Будет также две запасные участницы.
В 2021 году призовой фонд турнира составит $5 миллионов, что почти в три раза меньше, чем в позапрошлом ($14 млн).
Теннисистки разбиты на две группы по 4 спортсменки (раунд-робин), где сыграют по одной игре с каждой из соперниц. Две лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.
Призовые
|Запасные
|$40,000 (+$20 тыс. за сыгранный матч)
|Призовые основным участницам за попадание на турнир
|$110,000 (-$20 тыс. за несыгранный матч)
|Победа в матче раунда-робин
|$110,000
|Выход в полуфинал
|RR*+$30,000
|Выход в финал
|RR+$420,000
|Победа в финале
|RR+$1,240,000
|Максимальные призовые для победительницы
|$1,680,000
RR* – призовые, заработанные на групповой стадии
Источник — Sport.ua
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