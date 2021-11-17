Форвард Боснии: «Мы не заслужили такого результата»

23-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы отдали все, боролись и оставили свои сердца на поле. Мы не заслужили такой результат. Однако в футболе так и есть: мелкие ошибки сразу превращаются в голы.

Честно говоря, я не ожидал такой поддержки на стадионе. Спасибо всем, кто пришел, мы сделаем все возможное, чтобы показать в следующих квалификациях, что можем и должны выступать лучше. Вот почему мы здесь, чтобы быть лучше, чем мы были против Финляндии», - сказал Демирович.