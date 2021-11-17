Форвард Боснии: «Мы не заслужили такого результата»

Эрмедин Демирович – о поражении от Украины

  • 17.11.2021 13:37
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Форвард Боснии: «Мы не заслужили такого результата»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрмедин Демирович

23-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы отдали все, боролись и оставили свои сердца на поле. Мы не заслужили такой результат. Однако в футболе так и есть: мелкие ошибки сразу превращаются в голы.

Честно говоря, я не ожидал такой поддержки на стадионе. Спасибо всем, кто пришел, мы сделаем все возможное, чтобы показать в следующих квалификациях, что можем и должны выступать лучше. Вот почему мы здесь, чтобы быть лучше, чем мы были против Финляндии», - сказал Демирович.

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