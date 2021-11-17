ВИДЕО. Болельщики назвали лучшего игрока Украины в матче с Боснией

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0).
По итогам зрительского голосования награду «Лев матча» получил вратарь Георгий Бущан, который совершил феноменальный сейв в конце первого тайма, позволив команде Александра Петракова уйти на перерыв при ничейном счете.
ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.