ВИДЕО. Болельщики назвали лучшего игрока Украины в матче с Боснией

Георгий Бущан спас команду в нужный момент

  • 17.11.2021 12:28
  • 1200 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Болельщики назвали лучшего игрока Украины в матче с Боснией
© УАФ. Георгий Бущан

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0).
 
По итогам зрительского голосования награду «Лев матча» получил вратарь Георгий Бущан, который совершил феноменальный сейв в конце первого тайма, позволив команде Александра Петракова уйти на перерыв при ничейном счете.

ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем

Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 12:44
    +1
    Хто б сумнівався ! Дасть Бог, буде новий СаШо
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    sres2016
    online
    sres2016, 17.11.2021 12:38
    +1
    Король ленточки!
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.11.2021 12:53
    0
    таки да, если бы не его сэйв в конце 1 тайма неизвестно чем бы всё закончилось
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