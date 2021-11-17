Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 17 ноября сыграет Зеленая группа.
Первыми на корт выйдут Новак Джокович и Андрей Рублев. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Также в этом квартете представлены Стефанос Циципас и Каспер Рууд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.