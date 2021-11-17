Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 17 ноября сыграет Зеленая группа.



Первыми на корт выйдут Новак Джокович и Андрей Рублев. Время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



Также в этом квартете представлены Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

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