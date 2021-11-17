С Боснией и Герцеговиной было тяжело, но в плей-офф – будет еще сложнее

Задача-минимум выполнена: сборная Украины заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и квалифицировалась в плей-офф. О решающих схватках поговорим чуть позже. Сейчас отдадим кесарю кесарево.

Новая старая формула

4-3-3 – по этой схеме, которую «прививал» сборной Андрей Шевченко, второй раз подряд сыграл и Александр Петраков. Отказавшись от игры в три центральных защитника в матче против сборной Болгарии, наш тренерский штаб решил испробовать новую формацию и в «матче года». Откровенно говоря, неожиданно. Ведь одно дело – контрольный матч, «тренировка с повышенной ответственностью», и совсем другое – решающий поединок, от которого зависит если и не тренерская судьба, то точно судьба выхода в плей-офф.

Тем не менее, Петраков рискнул. Возможно, этот риск вызван в первую очередь тем, чтобы «внедрить» Малиновского в стартовый состав, ведь при трех центрбеках места бы для Руслана на поле не нашлось. Хотя это лишь догадки. Констатируем следующее: сборная Украины впервые при нынешнем тренерском штабе (да и в нынешнем отборе в целом) сыграла на «ноль» в защите, в итоге победила и решила главную на тот момент задачу, стало быть, выбор игровой модели был правильным.



УАФ

Головокружение от болгарских «успехов»

Лично мне показалось, что нашей команде не хватало, особенно в первой половине встречи (да отчасти и во второй тоже) эмоционального заряда. Такое впечатление, что команда была выжата, выхолощена. На мой взгляд, сугубо в эмоциональном плане украинцы лучше смотрелись против болгар. Там была искра, был заряд. А в Зенице была перегоревшая команда, с нейтральными глазами. Не откажусь от своей точки зрения, высказанной еще перед одесской игрой: спарринг против болгар был неуместным. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Босния и Герцеговина

Тренер боснийцев Петев провел серьезную ротацию: угадать стартовый состав его команды оказалось делом практически нереальным. Проиграв в предыдущем туре финнам и лишившись даже теоретических шансов на второе место, наставник наших соперников дал шанс проявить себя ближайшему резерву. С точки зрения структуры игры, да и уровня – чего уж там – такая сборная Боснии и Герцеговины была для нас более «удобоваримой». По сравнению с той, что предстала во Львове. Однако с боевым настроем и эмоциями в этих парней оказалось все в полном порядке. Они играли без особой выдумки, но достаточно грамотно и азартно. Против такой команды всегда сложно играть. Даже сопернику более высокого класса. В принципе, так и получилось. По большому счету, хозяева допустили лишь одну серьезную ошибку – в моменте, когда отличился Зинченко. Гол Довбика – это уже последствия, когда команда ринулась сравнивать счет и напоролась на контратаку. В общем, пришлось помучиться. Тем слаще должно быть ощущение хорошо выполненной работы.

Бущан



УАФ

Как по мне, ключевой эпизод игры случился на последней минуте первого тайма. Хозяева получили шанс на угловой удар. И едва этим шансом не воспользовались. Хаджикадунич классно пробил головой под левый от голкипера угол ворот, но Бущан блестяще справился с ударом. Если бы мы пропустили в «раздевалку», можно лишь догадываться, как бы развивались события дальше. А так Бущан в «матче года» совершил «сейв года», чем дал импульс полевым игрокам, о чем они сами поведали после игры. Для меня лично Георгий – главный герой матча в Зенице.

Во втором тайме сказался более высокий класс нашей сборной

Сейв Бущана, наверняка хорошая взбучка от Петракова в перерыве сделали свое дело: на вторую половину встречи гости вышли более собранными и более сконцентрированными. Стоило лишь немного прибавить в скорости, в движении, и соперник не устоял. Гол Зинченко – яркое тому подтверждение.

А еще нужно отметить и Петракова, угадавшего с заменами. Вышедшие на поле во второй половине тайма Шапаренко и Довбик сделали второй гол: первый ассистировал, второй забивал. После гола Артема хозяева раскисли. И успокоились. Можно было добивать. И выигрывать с более комфортным счетом. Но гневить Боженьку тоже нельзя: 2:0 по такой нервной и неровной игре – весьма хороший результат. А если его «нанизать» на поражение Финляндии в игре с Францией, то результат этот и вовсе замечательный.



УАФ

Перспективы

О них поговорим сразу после жеребьевки, когда получим конкретного соперника. Пока что ясно лишь то, что мы «несеянные». То есть, оппонент в любом случае попадется очень серьезный. Хотя, конечно же, и среди «сеянных» команд есть такие, с которыми нам сподручней встретиться. Например, Уэльс или Шотландия. Да и Швеция по сравнению с Италией – хороший соперник. Хоть и наверняка злопамятный.

Но я сейчас об иной перспективе. Тренерской. Мне кажется, пора Петракову избавиться от приставки «и.о». Турнирную задачу он уже решил. Давайте будем объективными и откровенными: выше второго места мы по определению не могли финишировать в группе с действующими чемпионами мира. И после трех очков в стартовых трех матчах под руководством Шевченко. Александр Васильевич пришел в главную команду страны в режиме «с корабля на бал» и доказал свою состоятельность. Он заслужил на «полноценный» статус.