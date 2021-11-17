Циципас может досрочно сняться с Итогового турнира ATP

Стефанос Циципас во вторник досрочно завершил тренировку из-за проблем с локтем. Об этом сообщил греческий журналист Танос Статопоулос.



Сообщается, что команда четвертой ракетки мира обсуждает, сможет ли Стефанос продолжить выступление на турнире. Если Циципас снимется, его заменит британец Кэмерон Норри.



Отметим, что ранее с турнира снялся итальянец Маттео Берреттини. Его заменил соотечественник Янник Синнер.

В первом матче на турнире Циципас проиграл россиянину Андрею Рублеву.