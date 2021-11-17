Циципас может досрочно сняться с Итогового турнира ATP

В Турине может состояться еще одна замена

  • 17.11.2021 11:48
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Циципас может досрочно сняться с Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Стефанос Циципас во вторник досрочно завершил тренировку из-за проблем с локтем. Об этом сообщил греческий журналист Танос Статопоулос.
 
Сообщается, что команда четвертой ракетки мира обсуждает, сможет ли Стефанос продолжить выступление на турнире. Если Циципас снимется, его заменит британец Кэмерон Норри.
 
Отметим, что ранее с турнира снялся итальянец Маттео Берреттини. Его заменил соотечественник Янник Синнер.

В первом матче на турнире Циципас проиграл россиянину Андрею Рублеву

Источник — Twitter

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