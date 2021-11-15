Циципас проиграл Рублеву в первом туре Итогового турнира ATP

Состоялся еще один матч Итогового турнира ATP в Зеленой группе.
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Андрею Рублеву из России.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 4:6, 4:6
Ранее в этой группе Новак Джокович в двух сетах обыграл Каспера Рууда.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.