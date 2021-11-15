Циципас проиграл Рублеву в первом туре Итогового турнира ATP

Грек уступил в двух сетах

  • 15.11.2021 23:42
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Циципас проиграл Рублеву в первом туре Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Состоялся еще один матч Итогового турнира ATP в Зеленой группе.
 
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Андрею Рублеву из России.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Стефанос Циципас (Греция) –  Андрей Рублев (Россия) – 4:6, 4:6
 
Ранее в этой группе Новак Джокович в двух сетах обыграл Каспера Рууда.

Источник — Sport.ua

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