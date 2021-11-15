Итоговый турнир ATP. Джокович стартовал с победы над Руудом

Состоялся первый матч Итогового турнира ATP в Зеленой группе.



Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах одолел норвежца Каспера Рууда.



Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6(4), 6:2



Позже сегодня сыграют еще два представителя этого квартета: Стефанос Циципас и Андрей Рублев.