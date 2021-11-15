Итоговый турнир ATP. Джокович стартовал с победы над Руудом

Состоялся первый матч Итогового турнира ATP в Зеленой группе.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах одолел норвежца Каспера Рууда.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6(4), 6:2
Позже сегодня сыграют еще два представителя этого квартета: Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Источник — Sport.ua
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