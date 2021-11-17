КАФЕЛЬНИКОВ: «Я против рассоединения России и Украины в стыковых матчах ЧМ»

Эксперт хочет, чтобы команды сыграли между собою на нейтральном поле

  • 17.11.2021 08:59
  • 1895 просмотров
  • 6 комментариев
КАФЕЛЬНИКОВ: «Я против рассоединения России и Украины в стыковых матчах ЧМ»
© ria.ru. Евгений Кафельников

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в отборе на ЧМ-2022 и завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф квалификации. Ранее в стыковые матчи также вышла сборная России. 

На этом этапе команды Украины и России не сыграют между собой, а будут рассоединены. 

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников против такой ситуации.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», - написал Кафельников.

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 26 ноября.

Читайте также: Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф.

Источник — Twitter

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cheng
    online
    Cheng, 17.11.2021 09:17
    +8
    А как мы не против такого решения! Это же сейчас прям "сладкая булочка" и все с группы несеянных мечтают о таком подарке. И на самой параше это понимают и ни при каких обстоятельствах сыграть с СбУ не захотят...
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 17.11.2021 09:28
    +4
    І я проти! Мало того я за те щоб матч з какц...апами Україна грала у Львові!
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
    Ukrainian_football, 17.11.2021 09:38
    +1
    PFCLviv, 17.11.2021 09:28
    І я проти! Мало того я за те щоб матч з какц...апами Україна грала у Львові!
    А ответный во Владивостоке?
    Ссылка
    vok_vok
    online
    vok_vok, 17.11.2021 09:48
    0
    А йому що не казали, що лаптєногих ніхто не слухає.
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    Heyter
    Heyter, 17.11.2021 09:46
    0
    А потом Путинг скажет после проигрыша," их там нет" и небыло
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    movkli
    movkli, 17.11.2021 09:39
    0
    PFCLviv, 17.11.2021 09:28
    І я проти! Мало того я за те щоб матч з какц...апами Україна грала у Львові!
    зачем? лучше на Лужниках)
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