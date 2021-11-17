КАФЕЛЬНИКОВ: «Я против рассоединения России и Украины в стыковых матчах ЧМ»

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в отборе на ЧМ-2022 и завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф квалификации. Ранее в стыковые матчи также вышла сборная России.

На этом этапе команды Украины и России не сыграют между собой, а будут рассоединены.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников против такой ситуации.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», - написал Кафельников.

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 26 ноября.

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