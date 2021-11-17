Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Теперь выгрызать в плей-офф и готовиться к Катару»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился эмоциями после победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Ура друзья мы победили! Мы вышли в стыковые!!! Да, не лучшая игра, да, на нервах и на жилах. Но мы сделали это! Победа 0:2 и мы на втором месте в группе! Теперь выгрызать плей-офф и готовиться к Катару всех с победой Украина!», - написал Левченко в Twitter.

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 26 ноября.

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