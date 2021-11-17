Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Теперь выгрызать в плей-офф и готовиться к Катару»

Эксперт верит, что сборная Украины преодолеет стыковые матчи

  • 17.11.2021 08:11
  • 2003 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Теперь выгрызать в плей-офф и готовиться к Катару»
© Фото Павла Курбанова

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился эмоциями после победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Ура друзья мы победили! Мы вышли в стыковые!!! Да, не лучшая игра, да, на нервах и на жилах. Но мы сделали это! Победа 0:2 и мы на втором месте в группе! Теперь выгрызать плей-офф и готовиться к КатаруОбличчя, що підморгує всех с победой Украина!», - написал Левченко в Twitter. 

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 26 ноября.

Читайте также: Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф.

Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    temamx2727
    temamx2727, 17.11.2021 09:07
    +1
    Всего лишь) та проще простого, уже можно готовиться к Катару)
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