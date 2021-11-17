16 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Гибралтар – Латвия – 1:3. Видео голов и обзор матча
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Раймондс Кроллис (Латвия).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Гутковскис (Латвия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиам Уолкер (Гибралтар).
Источник — Sport.ua
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