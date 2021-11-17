Артем ФРАНКОВ: «Вокруг матча Украины и России будет много вони и драк»

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0):

«Для сборной Украины сложилось все идеально. Спасибо французам. Без их победы мы бы не прошли дальше. Сборная Украины показала не самый лучший футбол, но это совершенно не важно. Игра забывается, результат остается. Я был уверен, что сборная Украины попадет в стыковые матчи. Босния была без мотивации, это сильно облегчило нам жизнь.

Пора ли уже перестать разводить сборную Украины с Россией? Ни в коем случае этого делать нельзя. Вокруг этого матча будет столько вони, будет неимоверное количество драк и всего прочего. Этого делать не нужно, так будет лучше для всех. Обе сборные по итогам квалификации добились стыковых матчей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что уровень сборных России и Украины сейчас одинаковый. На этом нужно остановиться, никаких очных противостояний устраивать не надо».

Сборные России и Украины вышли в плей-офф квалификации ЧМ-2022, но по решению УЕФА между собой не сыграют.