Артем ФРАНКОВ: «Вокруг матча Украины и России будет много вони и драк»

Журналист поддерживает решение УЕФА о разводе сборных по разным парам

  • 17.11.2021 05:10
  • 2975 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Вокруг матча Украины и России будет много вони и драк»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0):

«Для сборной Украины сложилось все идеально. Спасибо французам. Без их победы мы бы не прошли дальше. Сборная Украины показала не самый лучший футбол, но это совершенно не важно. Игра забывается, результат остается. Я был уверен, что сборная Украины попадет в стыковые матчи. Босния была без мотивации, это сильно облегчило нам жизнь.

Пора ли уже перестать разводить сборную Украины с Россией? Ни в коем случае этого делать нельзя. Вокруг этого матча будет столько вони, будет неимоверное количество драк и всего прочего. Этого делать не нужно, так будет лучше для всех. Обе сборные по итогам квалификации добились стыковых матчей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что уровень сборных России и Украины сейчас одинаковый. На этом нужно остановиться, никаких очных противостояний устраивать не надо».

Сборные России и Украины вышли в плей-офф квалификации ЧМ-2022, но по решению УЕФА между собой не сыграют.

Источник — Спорт-Экспресс

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 17.11.2021 05:44
    +2
    Лучше бы ты не комментировал.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 17.11.2021 05:57
    +1
    Согласен - уровень интеллекта Франкова и придорожной урны ОДИНАКОВ!!!!
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 17.11.2021 06:29 (изменен)
    0
    Сало, жвачка, самогон...
    Ссылка
    Pychnenko
    Pychnenko, 17.11.2021 06:23
    0
    Когда кто-то пытается быть хорошим для всех (агрессора и обороняющегося), получается так, как в этом случае. Самое худшее, что он живет в Украине. Если бы он жил за поребриком, то подобные слова - уже научились здесь толковать, как надо.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 17.11.2021 05:47
    -1
    Кілька років на цьому сайті сморід від суркісівської шавки франкова
    Ссылка
    Мастер, Яду!
    online
    Мастер, Яду!, 17.11.2021 05:45
    -1
    А эта ватная вонючка всё запоребрику интервью дает..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности