Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо Жоре Бущану и сборной Франции»

Хавбек оценил сложный матч отбора ЧМ-2022

  • 17.11.2021 00:36
  • 2463 просмотра
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо Жоре Бущану и сборной Франции»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и выход в стыковые матчи.

«Добыли нужный результат и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали только половину работы, весной еще невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организован, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались».

«И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное».

«Он подтолкнул всю команду бежать вперед. Бущан проделал невероятную работу», - сказал Зинченко в комментарии Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    antt
    antt, 17.11.2021 00:59
    +4
    Вот футболіст, цікавий у нього рік - забив такі важливі м'ячі за збірну - а цей напевно найважливіший. Буде тримати в позитивному настрої всю країну, а збірну залишає у грі, як мінімум на пів року. Хоча в СІті у нього не обійшлося без суперечливих моментів в ще більш важливих матчах, і напевно на порядок важливіших. А тому можливо компенсує як і Ярмоленко в збірній. А французам дякувати то можна - за те що не пропустили. Бо за 0-0 нам і так треба було перемагати, а за можливого результату - 1-1, нам було достатньо і 2-0 і 2-1. Хоча передбачав що фіни все таки вчепляться за свій шанс.
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 17.11.2021 00:51
    +4
    grig, 17.11.2021 00:49
    И вам большое спасибо за такой важный гол.
    Да многие промахнулись бы в пустые ворота с двух метров, а он попал. Профи.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.11.2021 01:04 (изменен)
    +1
    antt, 17.11.2021 00:59
    Вот футболіст, цікавий у нього рік - забив такі важливі м'ячі за збірну - а цей напевно найважливіший. Буде тримати в позитивному настрої всю країну, а збірну залишає у грі, як мінімум на пів року. Хоча в СІті у нього не обійшлося без суперечливих моментів в ще більш важливих матчах, і напевно на порядок важливіших. А тому можливо компенсує як і Ярмоленко в збірній. А французам дякувати то можна - за те що не пропустили. Бо за 0-0 нам і так треба було перемагати, а за можливого результату - 1-1, нам було достатньо і 2-0 і 2-1. Хоча передбачав що фіни все таки вчепляться за свій шанс.
    Потому что он не защитник. Хоть и его в МС подтянули серьезно в ментальном и техническом плане до топового уровня, но фактически он там просерает свой большой потенциал распасовщика.
    Ссылка
    grig
    online
    grig, 17.11.2021 00:49
    +1
    И вам большое спасибо за такой важный гол.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности