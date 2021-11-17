Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо Жоре Бущану и сборной Франции»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и выход в стыковые матчи.

«Добыли нужный результат и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали только половину работы, весной еще невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организован, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались».

«И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное».

«Он подтолкнул всю команду бежать вперед. Бущан проделал невероятную работу», - сказал Зинченко в комментарии Футбол 1.