Анетт Контавейт – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA.
Вторыми на корт выйдут эстонка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари. Время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь со вторника на среду).
Ранее теннисистки сыграли 11 матчей, счет 6-5 в пользу Саккари.
Первую путевку в финал разыграют Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса из Испании.
Источник — Sport.ua
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