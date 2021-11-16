ВИДЕО. Артем Бондаренко снова не реализовал пенальти за молодежку

В игре с Сербией U-21 обошлось без цирка, как было в матче против Фарер U-21

  • 16.11.2021 19:10
  • 1478 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Артем Бондаренко снова не реализовал пенальти за молодежку
© УАФ. Артем Бондаренко

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

В конце первого тайма Артем Бондаренко снова не реализовал пенальти за молодежку. В этот раз обошлось без цирка, как было с разыгранным 11-метровым в матче против Фарерских островов.

Незабитый пенальти, Артем Бондаренко, 45 мин.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 16.11.2021 19:18
    +7
    Я думал, что после предыдущего пробития пенальти его больше к точке до подпустят. Но походу молодежка вообще на своих ошибках не учится.
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    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 16.11.2021 19:41
    +3
    kortizol, 16.11.2021 19:29
    вообще это песец, мы критикуем молодёжку, давайте ещё юниоров критиковать.
    А чего это молодежку критиковать нельзя? Наши футболисты примерно в таком возрасте уже становятся пижонами, и если их не критиковать, то они вообще бегать не будут
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    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 16.11.2021 19:39 (изменен)
    +3
    kortizol, 16.11.2021 19:27
    а тебя не смущает что он постоянно пробивает? может потому что он лучший пенальтист в молодёжке? тогда это должны быть претензии ко всей молодёжке что Бондаренко лучше всех пробивает пенальти на тренировках.
    Меня очень смущает, что лучший пенальтист не забивает 2 пенальти из 2. Я уверен, что любой другой игрок молодежки хотя бы 1 пенальти из двух забил бы.
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 19:27
    0
    Григорий Гетьман, 16.11.2021 19:18
    Я думал, что после предыдущего пробития пенальти его больше к точке до подпустят. Но походу молодежка вообще на своих ошибках не учится.
    а тебя не смущает что он постоянно пробивает? может потому что он лучший пенальтист в молодёжке? тогда это должны быть претензии ко всей молодёжке что Бондаренко лучше всех пробивает пенальти на тренировках.
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 19:29
    -1
    вообще это песец, мы критикуем молодёжку, давайте ещё юниоров критиковать.
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