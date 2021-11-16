ВИДЕО. Артем Бондаренко снова не реализовал пенальти за молодежку

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

В конце первого тайма Артем Бондаренко снова не реализовал пенальти за молодежку. В этот раз обошлось без цирка, как было с разыгранным 11-метровым в матче против Фарерских островов.

Незабитый пенальти, Артем Бондаренко, 45 мин.