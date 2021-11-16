Украина U-21 – Сербия U-21. Ротань назвал стартовый состав

В старте выйдут Трубин, Сирота, Судаков, Мудрик и другие

  • 16.11.2021 16:40
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Украина U-21 – Сербия U-21. Ротань назвал стартовый состав
© УАФ

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» пройдет поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Сербии.

Стартовый состав сборной Укараины U-21: Трубин, Вивчаренко, Сирота, Батагов, Сыч, Михайленко, Бондаренко (К), Крыськив, Судаков, Мудрик, Вьюнник.

Sport.ua проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

 Евро-2023 U-21. Группа H

Источник — Sport.ua

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