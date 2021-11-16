Украина U-21 – Сербия U-21. Ротань назвал стартовый состав

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» пройдет поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Сербии.
Стартовый состав сборной Укараины U-21: Трубин, Вивчаренко, Сирота, Батагов, Сыч, Михайленко, Бондаренко (К), Крыськив, Судаков, Мудрик, Вьюнник.
Sport.ua проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Евро-2023 U-21. Группа H
Источник — Sport.ua
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