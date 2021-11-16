Юрий МАКСИМОВ: «Боснийцы будут биться с Украиной»

Наставник «Ворсклы» - о решающем матче отбора на ЧМ-2022

  • 16.11.2021 16:46
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Юрий МАКСИМОВ: «Боснийцы будут биться с Украиной»
© ФК Динамо Киев. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от ключевого матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Провели хороший товарищеский матч с Болгарией. Было очень много моментов. Хорошо, что в контрольной встрече где-то не забили.

Главное, иметь момент и забить в таком важном матче, как с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы будут играть дома, никто так просто не будет отдавать Украине. Они потеряли шансы, но будут биться».

Источник — vZbirna

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