Юрий МАКСИМОВ: «Боснийцы будут биться с Украиной»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от ключевого матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Провели хороший товарищеский матч с Болгарией. Было очень много моментов. Хорошо, что в контрольной встрече где-то не забили.

Главное, иметь момент и забить в таком важном матче, как с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы будут играть дома, никто так просто не будет отдавать Украине. Они потеряли шансы, но будут биться».