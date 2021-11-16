Паула Бадоса – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA.
Первыми на корт выйдут Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса из Испании. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Вторую путевку в финал разыграют эстонка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари.
Источник — Sport.ua
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