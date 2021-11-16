Стал известен игровой номер Дани Алвеса в Барселоне

Бразильский защитник Дани Алвес определился с игровым номером, под которым будет выступать за «Барселону» после возвращения в каталонский клуб.

Алвес взял себе 8-й номер, который освободился летом после того, как Миралем Пьянич перешел на правах аренды в «Бешикташ». Ранее Алвес выступал за «Барселону» под 2-м, 6-м, 20-м и 22-м номерами.

Для того, чтобы вернуться в «Барселону», 38-летний бразилец согласился на самую низкую зарплату в команде.