Стал известен игровой номер Дани Алвеса в Барселоне

Под таким номером бразилец еще не играл

  • 16.11.2021 16:24
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Стал известен игровой номер Дани Алвеса в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бразильский защитник Дани Алвес определился с игровым номером, под которым будет выступать за «Барселону» после возвращения в каталонский клуб.

Алвес взял себе 8-й номер, который освободился летом после того, как Миралем Пьянич перешел на правах аренды в «Бешикташ». Ранее Алвес выступал за «Барселону» под 2-м, 6-м, 20-м и 22-м номерами.

Для того, чтобы вернуться в «Барселону», 38-летний бразилец согласился на самую низкую зарплату в команде.

Источник — Sport.es

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