Александр ЗИНЧЕНКО: «Таблица обязывает выжать свой максимум»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от заключительного матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины:

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф».