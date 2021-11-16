Александр ЗИНЧЕНКО: «Таблица обязывает выжать свой максимум»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от заключительного матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины:
«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.
Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф».
Источник — ТК Футбол
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