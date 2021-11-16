Александр ЗИНЧЕНКО: «Таблица обязывает выжать свой максимум»

Полузащитник сборной Украины – о ситуации в группе

  • 16.11.2021 15:30
  • 408 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Таблица обязывает выжать свой максимум»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от заключительного матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины:

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф».

Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 16.11.2021 16:26
    0
    всю жизнь привыкли на кого то надеяться
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:47
    -1
    Владимир Копяк, 16.11.2021 15:41
    Какте умные слова, какая глубина мысли и адекватная оценка сложившейся ситуации в группе... Не каждому такое дано... Гениальный аналитик, да еще и без конспектов Лобановского...
    владе седан достаточно
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 16.11.2021 15:41
    -1
    Какте умные слова, какая глубина мысли и адекватная оценка сложившейся ситуации в группе... Не каждому такое дано... Гениальный аналитик, да еще и без конспектов Лобановского...
    Ссылка
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