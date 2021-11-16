Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 16 ноября сыграет Красная группа.



Первыми на корт выйдут Даниил Медведев и Александр Зверев. Время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли десять раз, счет равный.



Также в этом квартете представлены Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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