УКРАИНА U21

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» пройдет поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Сербии.
Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в турнирной таблице, уступив только Франции (0:5).
Евро-2023 U-21. Группа H
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча запланирована на телеканале Футбол 2.
Источник — Sport.ua
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