Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Верю в Украину, она обыграет Боснию не с сухим счетом»

Эксперт поделился мыслями о решающем матче отбора на ЧМ-2022

  • 16.11.2021 03:16
  • 72 просмотра
  • 0 комментариев
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Верю в Украину, она обыграет Боснию не с сухим счетом»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния — Украина.

«Это принципиальный матч для украинцев. Хотя, победив, они еще ничего себе не обеспечат.

Сейчас ситуация в группе D такова, что Украина занимает третье место с девятью очками. Но для них еще не все потеряно. Финляндия со второй строчки опережает команду только на два балла. Так что вероятность выхода Украины на ЧМ, хотя бы со второго места, еще есть.

Важен также соперник. У Финляндии в последнем туре – это Франция. Правда, французы уже обеспечили себе выход из группы с первого места. Но это совсем не означает, что они теперь не станут бороться с финнами.

Однако и «желто-синим» достался в заключительном туре не самый легкий соперник – с Боснией они уже сыграли вничью в прошлом месяце. Тогда они обменялись одним забитым мячом и завершили матч – 1:1. Теперь боснийцы идут четвертыми с семью баллами в активе. Они уже не имеют шансов занять даже второе место.

Учитывая неудачу в этой квалификации, Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть «спустя рукава». Украине будет не так просто в этой игре. Думаю, огорчить оборону украинцев боснийцы способны. Все-таки «желто-синие» не самым лучшим образом провели матчи отбора, часто пропускали.

Но для Украины это важнейший матч. Команде необходимо побеждать и надеяться на успех Франции в игре с финнами. Так что я буду верить в Украину. Хотя и думаю, что выиграет она не с сухим счетом», - сказал Калиниченко. 

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

Источник — vseprosport.ru

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности