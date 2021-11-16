Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Верю в Украину, она обыграет Боснию не с сухим счетом»

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния — Украина.

«Это принципиальный матч для украинцев. Хотя, победив, они еще ничего себе не обеспечат.

Сейчас ситуация в группе D такова, что Украина занимает третье место с девятью очками. Но для них еще не все потеряно. Финляндия со второй строчки опережает команду только на два балла. Так что вероятность выхода Украины на ЧМ, хотя бы со второго места, еще есть.

Важен также соперник. У Финляндии в последнем туре – это Франция. Правда, французы уже обеспечили себе выход из группы с первого места. Но это совсем не означает, что они теперь не станут бороться с финнами.

Однако и «желто-синим» достался в заключительном туре не самый легкий соперник – с Боснией они уже сыграли вничью в прошлом месяце. Тогда они обменялись одним забитым мячом и завершили матч – 1:1. Теперь боснийцы идут четвертыми с семью баллами в активе. Они уже не имеют шансов занять даже второе место.

Учитывая неудачу в этой квалификации, Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть «спустя рукава». Украине будет не так просто в этой игре. Думаю, огорчить оборону украинцев боснийцы способны. Все-таки «желто-синие» не самым лучшим образом провели матчи отбора, часто пропускали.

Но для Украины это важнейший матч. Команде необходимо побеждать и надеяться на успех Франции в игре с финнами. Так что я буду верить в Украину. Хотя и думаю, что выиграет она не с сухим счетом», - сказал Калиниченко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.