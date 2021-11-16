Сборная Шотландии обыграла команду Дании в матче последнего тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра закончилась со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Сауттар (Шотландия).
Источник — Футбол 1/2/3
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