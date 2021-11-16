Арина Соболенко – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 15 ноября по местному времени сыграет группа Чичен-Ица.



Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари. Время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь с понедельника на вторник).



Ранее теннисистки играли пять раз, представительница Беларуси выиграла четыре раза.



Победительница этой встречи займет вторую строчку в квартете и в полуфинале сразится против Анетт Контавейт из Эстонии.

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