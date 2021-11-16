Арина Соболенко – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 15 ноября по местному времени сыграет группа Чичен-Ица.
Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари. Время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь с понедельника на вторник).
Ранее теннисистки играли пять раз, представительница Беларуси выиграла четыре раза.
Победительница этой встречи займет вторую строчку в квартете и в полуфинале сразится против Анетт Контавейт из Эстонии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.