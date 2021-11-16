ФОТО. Сборная Украины провела тренировку на стадионе в Зенице

Последние приготовления к решающему матче отбора на ЧМ-2022

  • 16.11.2021 01:37
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ФОТО. Сборная Украины провела тренировку на стадионе в Зенице
© Фото Павла Курбанова

Сборная Украины по футболу прибыла в Зеницу, где провела тренировку на стадионе «Билино Поле».

Перед началом вечерней тренировки Александр Петраков поздравил именинника Виктора Цыганкова, которому сегодня исполнилось 24 года. Подарок от команды традиционный — футболка с соответствующими возрасту цифрами и подписями партнеров. «А завтра ждем, чтобы ты сам себя и нас поздравил на футбольном поле», - пожелал наставник игроку.

После разминки и занятия на координацию команда начала предигровую тренировку, которая имеет целью финализацию всего подготовительного процесса к главному матчу на этом этапе отбора.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

ФОТО. Сборная Украины потренировалась на стадионе «Билино Поле»

Источник — Украинская ассоциация футбола

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