Страхова проиграла в первом матче на турнире в Уругвае

Украинская теннисистка Валерия Страхова (№434 WTA) проиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Монтевидео.
В первом раунде украинка уступила Кэрол Чжао из Канады (№324 WTA)
Монтевидео. Первый круг
Валерия Страхова (Украина) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:2, 3:6, 0:6
Источник — Sport.ua
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