Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 15 ноября сыграет Зеленая группа.
Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли семь раз, у грека на одну победу больше.
Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Каспер Рууд.
Источник — Sport.ua
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