Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 15 ноября сыграет Зеленая группа.



Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли семь раз, у грека на одну победу больше.



Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Каспер Рууд.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИЗОВЫЕ