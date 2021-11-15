Ига Свёнтек – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 15 ноября сыграет группа Чичен-Ица.
Первыми на корт выйдут полька Ига Свёнтек и Паула Бадоса из Испании. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила испанка.
Отметим, что Бадоса досрочно оформила себе путевку в полуфинал с первого места, а Свёнтек потеряла любые шансы на плей-офф.
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Мария Саккари.
Источник — Sport.ua
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