Ига Свёнтек – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 15 ноября сыграет группа Чичен-Ица.



Первыми на корт выйдут полька Ига Свёнтек и Паула Бадоса из Испании. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила испанка.



Отметим, что Бадоса досрочно оформила себе путевку в полуфинал с первого места, а Свёнтек потеряла любые шансы на плей-офф.



Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Мария Саккари.

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