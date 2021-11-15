В ночь со вторника на среду состоится матч отбора ЧМ-2022 в Южной Америке между Аргентиной и Бразилией. Встреча состоится в Сан-Хуане на стадионе «Бисентенарио». Уругвайский рефери Андрес Кунья даст стартовый свисток в 01:30 по киевскому времени.



Первая встреча этих команд в отборе обернулась грандиозным скандалом. Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Причина была в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. После переговоров, которые длились несколько минут, сборная Аргентины в полном составе вместе с тренерским штабом покинула поле и ушла в раздевалку. Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело, но решения до сих пор нет. Результат этого матча попросту не учитывается в турнирной таблице.

Аргентина





Команда Лионеля Скалони провела 26 матчей подряд без поражений, что является лучшей на данный момент действующей беспроигрышной серией в мире. Совсем недавно прервалась грандиозная серия сборной Италии (37 матчей), которая проиграла Испании в полуфинале Лиги наций. В истории «бело-голубых» самый продолжительный беспроигрышный отрезок насчитывал 29 матчей, к историческому рекорду осталось не так много.



На сегодняшний день для досрочного выхода на ЧМ аргентинцам нужно набрать еще 4 очка в заключительных пяти матчах, но даже того, что есть сейчас, наверняка хватит для квалификации. Прямые конкуренты вряд ли выиграют все оставшиеся матчи. Но предстоящая встреча точно будет самой главной из тех, что остались.





В составе Аргентины присутствует Лионель Месси, с ним это команда совершенного другого уровня. И хотя Лео был травмирован, а в матче с Уругваем вышел всего на 15 минут, наверняка мы увидим его в стартовом составе. Тем более, что уругвайцы повредили голеностоп Пауло Дибале.

Бразилия





Парни Тите после победы над Колумбией в предыдущем туре гарантировали себе путевку на мундиаль в Катар и теперь могут немного расслабиться. Хотя матч против Аргентины – это всегда праздник футбола, проигрывать никто не собирается.



В последней официальной очной встрече, которая была доиграна до конца, была зафиксирована минимальная победа Аргентины. Тогда Месси и компания победили в финале Кубка Америки, прервав серию из четырех проигранных финалов подряд. Поэтому у «селесао» есть отличный шанс отомстить и затянуть интригу с выходом аргентинцев на ЧМ-2022.

Прогноз на противостояние





Команды сыграли между собой 109 матчей, пока что бразильцы имеют небольшой перевес: 43 победы проти 41 поражения при 25 ничейных исходах. Хотя в официальных матчах перевес в две победы уже на стороне аргентинцев. Букмекеры не видят однозначного фаворита, но все же отдают чуть больше шансов будущим хозяевам. С этим сложно не согласиться, все же команде Скалони победа в этой встрече будет нужна сильнее. Вряд ли стоит ожидать много голов, обе команды хорошо обороняются и часто им приносит победу один забитый гол.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Паул, Родригес, Ло Чельсо, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

Бразилия: Алиссон, Данилу, Маркиньош, Т. Силва, Алекс Сандро, Фред, Каземиро, Пакета, Рафинья, Жезус, Неймар.

17 ноября, среда