В ночь на 17 ноября состоится матч отбора ЧМ-2022 в Южной Америке между Аргентиной и Бразилией.
Встреча состоится в Сан-Хуане на стадионе «Бисентенарио». Уругвайский рефери Андрес Кунья даст стартовый свисток в 01:30 по киевскому времени.
Аргентина – Бразилия. Месси в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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