В ночь на 17 ноября состоится матч отбора ЧМ-2022 в Южной Америке между Аргентиной и Бразилией.

Встреча состоится в Сан-Хуане на стадионе «Бисентенарио». Уругвайский рефери Андрес Кунья даст стартовый свисток в 01:30 по киевскому времени.

Аргентина – Бразилия. Месси в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция