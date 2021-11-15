15 ноября у национальной команды Украины предыгровой день. Официальную предматчевую тренировку и мероприятия для медиа украинцы проведут в боснийском городе Зеница.
Пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка – в 19:00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ).
Матч между Боснией и Украиной состоится в Зенице на стадионе «Билино Поле» 16 ноября в 21:45.
Пресс-конференция Петракова в Боснии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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