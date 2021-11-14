ФОТО. Это будет решающий бой. Сборная Украины прибыла в Сараево

Матч квалификации ЧМ между Боснией и Украиной состоится 16 ноября в 21:45

  • 14.11.2021 22:15
  • 2351 просмотр
  • 8 комментариев
ФОТО. Это будет решающий бой. Сборная Украины прибыла в Сараево
© УАФ

Сборная Украины вылетела из столичного аэропорта Борисполь в Сараево в 17:55. В столице Боснии и Герцеговины борт с командой приземлился в 18:42 по местному времени (минус час по сравнению с киевским временем).

В аэропорту украинцы надолго не задержались. Быстро пройдя паспортный и вакцинационный контроль и получив багаж, сине-желтые отправились в пятизвездочный отель Radon Plaza, дорога в который заняла не более пяти минут.

Официальную предматчевую тренировку и медиамероприятия украинцы проведут в городе Зеница 15 ноября. Пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка – в 19:00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ). Матч между Боснией и Украиной состоится 16 ноября в 21:45.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

ФОТО. Это будет решающий бой. Сборная Украины прибыла в Сараево

Источник — Украинская ассоциация футбола

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 14.11.2021 22:22
    +4
    Вперед до перемоги
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 14.11.2021 22:32
    +3
    К сожалению не вирішальний. Для Боснии и Герцеговины все предельно ясно. Для нас в случае победы -будет неясно, в противном случае будет ясно как и для хозяев. То есть бой за шанс и Надежду, а не вирішальний...Вирішальний для вылета, но не для выхода. Надеюсь, у нас цель все же выйти, хотя бы в плей офф...
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    Westwood.
    Westwood., 14.11.2021 23:12
    +2
    Коваленко бревнище в сборной он некакущий
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    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 14.11.2021 22:51
    +2
    Все наше життя - бій!
    Так, навіть, цікавіше.
    За Україну, вперед!
    Ссылка
    Серж Р
    Серж Р, 14.11.2021 23:13
    +1
    victorpolo, 14.11.2021 22:38
    понятное дело, что все мы ждем победы!!! но... даже если в стыки попадем...3 путевки на 12 команд... в марте это все будет... наши после зимы не феерят... так что запасаемся валидолом и смотрим! ))) удачи нашим пацанам!!!
    У Франции неосновной состав уже с нами товарняк играл
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    AЛВ
    AЛВ, 14.11.2021 23:10
    +1
    Матч не вирішальний для України,якщо фіни виграють не в основного складу збірної Франції....
    Ссылка
    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 14.11.2021 22:37
    +1
    Не хватало ещё опуститься на 4-е место.
    Ссылка
    victorpolo
    online
    victorpolo, 14.11.2021 22:38
    0
    понятное дело, что все мы ждем победы!!! но... даже если в стыки попадем...3 путевки на 12 команд... в марте это все будет... наши после зимы не феерят... так что запасаемся валидолом и смотрим! ))) удачи нашим пацанам!!!
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