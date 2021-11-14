Сборная Украины вылетела из столичного аэропорта Борисполь в Сараево в 17:55. В столице Боснии и Герцеговины борт с командой приземлился в 18:42 по местному времени (минус час по сравнению с киевским временем).
В аэропорту украинцы надолго не задержались. Быстро пройдя паспортный и вакцинационный контроль и получив багаж, сине-желтые отправились в пятизвездочный отель Radon Plaza, дорога в который заняла не более пяти минут.
Официальную предматчевую тренировку и медиамероприятия украинцы проведут в городе Зеница 15 ноября. Пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка – в 19:00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ). Матч между Боснией и Украиной состоится 16 ноября в 21:45.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).
ФОТО. Это будет решающий бой. Сборная Украины прибыла в Сараево
Источник — Украинская ассоциация футбола
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