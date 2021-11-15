ЛЕОНЕНКО: «Я получил удовольствие от игры. Но Петраков не очень счастлив»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о ничьей сборной Украины с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Игра мне реально понравилась, я получил удовольствие даже от ничьей. Но я думаю, что Петраков не очень счастлив. Самое неприятное — это то, что пропускаем», — отметил Леоненко.

Следующий матч Украина проведет против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022. Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.