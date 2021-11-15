ЛЕОНЕНКО: «Я получил удовольствие от игры. Но Петраков не очень счастлив»

Специалист подвел итоги ничьей в матче Украина — Болгария (1:1)

  • 15.11.2021 12:56
  • 2013 просмотров
  • 3 комментария
ЛЕОНЕНКО: «Я получил удовольствие от игры. Но Петраков не очень счастлив»
© УАФ

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о ничьей сборной Украины с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Игра мне реально понравилась, я получил удовольствие даже от ничьей. Но я думаю, что Петраков не очень счастлив. Самое неприятное — это то, что пропускаем», — отметил Леоненко.

Следующий матч Украина проведет против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022. Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 15.11.2021 13:33
    +1
    POWER, 15.11.2021 13:20
    Это считай поражение и он доволен поражению Украины.
    в данном случае он доволен качеством игры. Есть разница между 1-1, когда ты по воротам ударил 15 раз и когда 1? Конечно есть! Потому что во втором варианте ты никак не забил бы 2, потому что удара второго не было, а в первом мог.
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    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 15.11.2021 14:13
    0
    Даже Витя, даже Леоненко...
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    POWER
    POWER, 15.11.2021 13:20
    -4
    Это считай поражение и он доволен поражению Украины.
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