ЛЕОНЕНКО: «Я получил удовольствие от игры. Но Петраков не очень счастлив»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о ничьей сборной Украины с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
«Игра мне реально понравилась, я получил удовольствие даже от ничьей. Но я думаю, что Петраков не очень счастлив. Самое неприятное — это то, что пропускаем», — отметил Леоненко.
Следующий матч Украина проведет против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022. Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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