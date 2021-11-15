Роналду впервые не нанес ни одного удара в створ в матче отбора на ЧМ

Сборная Португалии уступила Сербии в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Звездный нападающий португальцев Криштиану Роналду, который провел игру полностью, не нанес ни одного точного удара по воротам.

Это первый случай в карьере 36-летнего форварда, когда он в отборочном матче ЧМ ни разу не пробил в створ.