Роналду впервые не нанес ни одного удара в створ в матче отбора на ЧМ

Форвард не спас сборную Португалии от поражения

  • 15.11.2021 07:29
  • 559 просмотров
  • 2 комментария
Роналду впервые не нанес ни одного удара в створ в матче отбора на ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии уступила Сербии в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Звездный нападающий португальцев Криштиану Роналду, который провел игру полностью, не нанес ни одного точного удара по воротам.

Это первый случай в карьере 36-летнего форварда, когда он в отборочном матче ЧМ ни разу не пробил в створ.

Источник — Squawka

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 15.11.2021 08:25
    +1
    Сербы удивили. Закрыли полностью Роналдо
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 15.11.2021 08:09
    +1
    Видно не настроился на игру. Думали, что легко пройдут Сербию.
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