ЗУБОВ: Mампасси легок в обучении, старался анализировать каждую тренировку

Специалист – о талантливом защитнике

  • 15.11.2021 05:30
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ЗУБОВ: Mампасси легок в обучении, старался анализировать каждую тренировку
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

В последние дни на слуху 18-летний защитник «Мариуполя» Марк Мампасси, арендованный у «Шахтера», к которому проявляют интерес ведущие российские клубы.

Экс-игрок национальной сборной Украины Геннадий Зубов, работающий детским тренером в академии донецкого клуба, поделился своими впечатлениями об этом игроке.

«Наши пути с Марком пересекались в академии «Шахтера», когда я там тренировал ребят 2003 рождения. В той команде было немало талантливых футболистов, которые сейчас выступают за юношескую сборную Украины: Эдуард Козик, Олег Очеретько, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси.

Чем запомнился Мампасси? Отличными, как для своего возраста, антропометрическими данными, трудолюбием, быстрым осваиванием материала. Важно, что он теперь не обделен игровой практикой на взрослом уровне, выступая за «Мариуполь», что помогает ему прогрессировать. Хотя здесь желательно обходиться без форсажа, чтобы избежать повреждений.

Обратил внимание на то, что Марк старается анализировать каждую тренировку, сыгранный поединок, что служит подспорьем в исправлении уязвимых мест. И если он и дальше будет таким целеустремленным, то может вырасти в надежного защитника», - сказал Зубов.

Напомним, что немецкий портал Тransfermarkt оценивает Марка Мампасси в 200 тысяч евро.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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