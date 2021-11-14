Даниил Медведев – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье стартуют матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 13 ноября сыграет Красная группа.



Первыми на корт выйдут Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.



Также в этом квартете представлены Александр Зверев и Маттео Берреттини.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ