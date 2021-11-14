Даниил Медведев – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье стартуют матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 13 ноября сыграет Красная группа.
Первыми на корт выйдут Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.
Также в этом квартете представлены Александр Зверев и Маттео Берреттини.
Источник — Sport.ua
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