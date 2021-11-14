В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Португалии примет национальную команду Сербии.
Матч пройдет в Лиссабоне не стадионе «Да Луш». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Португалия — Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира.
В прямом эфире поединок Португалия — Сербия покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.