Тренер Казахстана: «Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение от Франции (0:8) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру. Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя», — сказал Байсуфинов после матча.