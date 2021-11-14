Франция
8 : 0
Казахстан
13.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Казахстана: «Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца»

Талгат Байсуфинов подвел итоги поражения от Франции (0:8)

  • 14.11.2021 07:21
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Тренер Казахстана: «Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца»
© КФФ. Талгат Байсуфинов

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение от Франции (0:8) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру. Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя», — сказал Байсуфинов после матча.

Источник — Sports.kz

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