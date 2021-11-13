Франция
8 : 0
Казахстан
13.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция забила 8 голов и вышла на ЧМ, Бельгия выиграла свою группу

На чемпионат мира квалифицировались уже 6 сборных

  • 13.11.2021 23:39
  • 2111 просмотров
  • 8 комментариев
Франция забила 8 голов и вышла на ЧМ, Бельгия выиграла свою группу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оставили на Финляндию немного?

Сборная Франции на своем поле ожидаемо разгромила Казахстан со счетом 8:0, выиграла группу и получила прямую путевку на ЧМ-2022. Четыре гола оформил Килиан Мбаппе.

Остается надеяться, что этот успех не помешает Франции ответственно сыграть против Финляндии в последнем туре. Украина закроет отбор встречей с Боснией, сохраняя шансы на 2-е место.

Вместе с Францией на чемпионат мира вышла Бельгия, а вот Нидерланды умудрились как минимум отложить прямой выход на ЧМ-2022.

Сборная спокойно выигрывала у Черногории 2:0, но сыграла вничью и в последнем туре будет противостоять мотивированной Норвегии. Три команды сохраняют шансы на 1-е место.

На этот момент на ЧМ-2022 точно сыграют сборные Катара, Германии, Дании, Франции, Бельгии и Бразилии.

Группа D

Франция - Казахстан 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (с пен)

1. Франция - 15 очков (7 матчей)
2. Финляндия - 11 (7)
3. Украина - 9 (7)
4. Босния - 7 (7)
5. Казахстан - 3 (8)

Группа E

Бельгия - Эстония 3:1
Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т.Азар, 74 - Сорга, 70

Уэльс - Беларусь 5:1
Голы: Рэмзи, 3, 50 (с пен), Уильямс, 20, Дэвис, 77, Робертс, 89 - Концевой, 87

1. Бельгия - 19 (7)
2. Уэльс - 14 (7)
3. Чехия - 11 (7)
4. Эстония - 4 (7)
5. Беларусь - 3 (8)

Группа G

Черногория - Нидерланды 2:2
Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 - Депай, 25 (с пен), 54

1. Нидерланды - 20 (9)
2. Турция - 18 (9)
3. Норвегия - 18 (9)
4. Черногория - 12 (9)
5. Латвия - 6 (9)
6. Гибралтар - 0 (9)

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ruslan GARGAUN
    Ruslan GARGAUN, 13.11.2021 23:49
    +7
    Молодці казахи 👏👏👏. Я так розумію на цей відбір задача була тільки Україна
    Ссылка
    samird
    samird, 13.11.2021 23:53
    +6
    У казахов конечно откровенно слабая команда, но тут точно впечатление, что на контору играли. С нами практически полностью другой состав играл.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 00:10
    +2
    samird, 13.11.2021 23:53
    У казахов конечно откровенно слабая команда, но тут точно впечатление, что на контору играли. С нами практически полностью другой состав играл.
    Франция конечно сильнее. Но от казахов был сегодня откровеннейший слив!
    Ссылка
    Lion
    Lion, 14.11.2021 00:05
    +2
    Вот как нужно играть с Казахами...
    Ссылка
    Serggio007
    online
    Serggio007, 13.11.2021 23:52
    +2
    От вам і рівень казахів.. Ну і наших, разом..
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.11.2021 23:59
    +1
    Ruslan GARGAUN, 13.11.2021 23:49
    Молодці казахи 👏👏👏. Я так розумію на цей відбір задача була тільки Україна
    Может им бонус дали "северные братья". Такое гипотетически тоже может быть.
    Чем хуже в Украине дела, тем счастливее живется в России местным православным оркам.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 00:26
    0
    Нидерланды подвисли...
    Проигрыш Норвегии и победа Турции - И они за бортом
    Ссылка
    Iv70
    Iv70, 14.11.2021 00:24
    0
    alefteev77, 13.11.2021 23:59
    Может им бонус дали "северные братья". Такое гипотетически тоже может быть.
    Чем хуже в Украине дела, тем счастливее живется в России местным православным оркам.
    Гипотетически.
    Практически-
    выгодополучатели
    из стран к западу
    от Украины.
    Ссылка
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