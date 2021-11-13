Франция забила 8 голов и вышла на ЧМ, Бельгия выиграла свою группу

Сборная Франции на своем поле ожидаемо разгромила Казахстан со счетом 8:0, выиграла группу и получила прямую путевку на ЧМ-2022. Четыре гола оформил Килиан Мбаппе.
Остается надеяться, что этот успех не помешает Франции ответственно сыграть против Финляндии в последнем туре. Украина закроет отбор встречей с Боснией, сохраняя шансы на 2-е место.
Вместе с Францией на чемпионат мира вышла Бельгия, а вот Нидерланды умудрились как минимум отложить прямой выход на ЧМ-2022.
Сборная спокойно выигрывала у Черногории 2:0, но сыграла вничью и в последнем туре будет противостоять мотивированной Норвегии. Три команды сохраняют шансы на 1-е место.
На этот момент на ЧМ-2022 точно сыграют сборные Катара, Германии, Дании, Франции, Бельгии и Бразилии.
Группа D
Франция - Казахстан 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (с пен)
1. Франция - 15 очков (7 матчей)
2. Финляндия - 11 (7)
3. Украина - 9 (7)
4. Босния - 7 (7)
5. Казахстан - 3 (8)
Группа E
Бельгия - Эстония 3:1
Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т.Азар, 74 - Сорга, 70
Уэльс - Беларусь 5:1
Голы: Рэмзи, 3, 50 (с пен), Уильямс, 20, Дэвис, 77, Робертс, 89 - Концевой, 87
1. Бельгия - 19 (7)
2. Уэльс - 14 (7)
3. Чехия - 11 (7)
4. Эстония - 4 (7)
5. Беларусь - 3 (8)
Группа G
Черногория - Нидерланды 2:2
Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 - Депай, 25 (с пен), 54
1. Нидерланды - 20 (9)
2. Турция - 18 (9)
3. Норвегия - 18 (9)
4. Черногория - 12 (9)
5. Латвия - 6 (9)
6. Гибралтар - 0 (9)
Источник — Sport.ua
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Чем хуже в Украине дела, тем счастливее живется в России местным православным оркам.
Проигрыш Норвегии и победа Турции - И они за бортом
Чем хуже в Украине дела, тем счастливее живется в России местным православным оркам.
Практически-
выгодополучатели
из стран к западу
от Украины.
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