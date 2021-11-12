Франция
0 : 0
Казахстан
13.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Франция - Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022

Команда Дидье Дешама близка к выходу на чемпионат мира

  • 12.11.2021 22:45
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Франция - Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022
© twitter.com/equipedefrance

Ситуация в отборочной группе сборной Украины остается запутанной, однако часть вопросов может решиться уже в субботу. Франция примет Казахстан, начало встречи в 21:45.

Сборная Франции, лидер группы, сыграет против аутсайдера Казахстана. Если казахи уже потеряли все шансы на продолжение борьбы, то Франция может гарантировать себе выход на чемпионат мира после ближайшего поединка. В случае победы команда Дидье Дешама с первого места отправляется на ЧМ-2022.

Для сборной Украины это будут не самые приятные новости, потому что Франции в последнем туре играть против Финляндии, и лучше, чтобы команда Дешама еще сохраняла определенную мотивацию на выездной поединок.

Франция готовится завершать отбор без защитников Рафаэля Варана и Преснеля Кимпембе, а также хавбека Поля Погба.

Не исключено, наставник уже позволит себе эксперименты, хотя отбор, в целом, не назвать для Франции таким, который команда прошла очень уверенно. Если бы Украина не теряла очки там, где должна была выигрывать, то наша сборная могла бы реально бороться за первую позицию.

Что касается Казахстана, то сборная, как говорил тренер еще перед вторым матчем с Украиной, проходит процесс перестройки и уже готовится к следующим отборочным циклам.

13 ноября, суббота

Франция - Казахстан
Париж. Старт в 21:45
Трансляция на ТК Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

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