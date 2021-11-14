Бельгия – Эстония – 3:1. Видео голов и обзор матча

В поединке группы Е отборочного турнира чемпионата мира сборная Бельгии обыграла Эстонию со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Сорга (Эстония).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Бельгия).
Источник — Футбол 1/2/3
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