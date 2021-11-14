Минай и Львов сыграли в результативную ничью в спарринге

В субботу «Минай» и ПФК «Львов» провели спарринг, сыграв вничью со счетом 2:2.

Счет в матче открыл полузащитник «Миная» Месхи, на что львовяне ответили двумя результативными ударами (забили Эрнест и Довгий).

В конце встречи Станкович реализовал выход один на один с голкипером, установив окончательный счет матча.

Напомним, президент «Миная» Валерий Пересоляк опроверг слухи о снятии клуба с УПЛ.