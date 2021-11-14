Минай и Львов сыграли в результативную ничью в спарринге

В субботу «Минай» и ПФК «Львов» провели спарринг, сыграв вничью со счетом 2:2.
Счет в матче открыл полузащитник «Миная» Месхи, на что львовяне ответили двумя результативными ударами (забили Эрнест и Довгий).
В конце встречи Станкович реализовал выход один на один с голкипером, установив окончательный счет матча.
Напомним, президент «Миная» Валерий Пересоляк опроверг слухи о снятии клуба с УПЛ.
Источник — Sport.ua
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